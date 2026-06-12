कांग्रेस का ECI के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से गरमाई राजनीति

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी इस मामले पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जुगलबंदी है और राज्यसभा चुनाव से पहले ही प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के सभी दस्तावेज सही थे, फिर भी नामांकन खारिज किया गया। वहीं दूसरी ओर अन्य उम्मीदवारों को सुधार का समय दिया गया।