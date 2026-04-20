Bengal Election: TMC को सता रहा 800 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का डर, पार्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

बता दें कि, पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में बाकी 142 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों चरणों के चुनाव होने के बाद मतगणना 4 मई को होगी। चुनाव इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराए जा रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) और अन्य राज्यों की पुलिस बलों की कुल 2400 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं।