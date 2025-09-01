वैज्ञानिकों का दावा – धरती पर जीवन की उत्पत्ति का राज मिल गया

जयपुर। जीवन के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी हैं। कोशिकाओं की मरम्मत से लेकर शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता तक, हर काम में प्रोटीन अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक यह सवाल पूछते रहे हैं कि जब कोशिकाओं के पास जटिल मशीनरी नहीं थी, तब सबसे पहले प्रोटीन कैसे बने? एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पानी में होने वाली एक आसान रासायनिक प्रक्रिया बताई है, जो शुरुआती अणुओं को जोड़कर प्रोटीन बनने की दिशा में पहला कदम हो सकती है।

यह शोध यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के प्रोफेसर मैथ्यू पाउनर की टीम ने किया है। उनकी प्रयोगशाला जीवन की उत्पत्ति से पहले की रसायन प्रक्रिया (prebiotic chemistry) पर काम करती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, जीवन की मूलभूत कार्यप्रणाली में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का गहरा और अविभाज्य रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते की उत्पत्ति अब भी एक रहस्य है।