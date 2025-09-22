वैशाली नगर में पग-पग पर अतिक्रमण का साया…जन-जन जूझ रहा जाम से

वैशाली नगर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बढऩे से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि एक दशक पहले जो सड़कें खुली-खुली और चौड़ी थीं, वे अब संकरी लगने लगी हैं। गांधी पथ पर तो पीक आवर्स में जाम इतना होता है कि 25 से 30 मिनट तक पार करने में लग जाते हैं। यही हाल, आम्रपाली मार्ग, वैशाली मार्ग और चित्रकूट मार्ग का है। दरअसल, हाईकोर्ट ने जेडीए से पूछा कि वैशाली नगर में कितने अतिक्रमण हैं। हालांकि, इसके लिए जेडीए के प्रवर्तन मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है।