एमपी से धरा गया जवानों का तीसरा कातिल

Third murderer of jawans caught by MP कोटड़ी और रायला थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दो जवानों की हत्या के मामले में सरगना सुनील डूडी का एक और साथी को पुलिस ने मध्यप्रदेश के हरदा जिले से गिरफ्तार किया। उसने गांव में एक साथी के यहां शरण ले रखी थी। उसे गिरफ्तार करके भीलवाड़ा लाया गया है। इस मामले में अब तक तीन जने गिरफ्तार हो चुके है।