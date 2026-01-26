यह कैसी देशभक्ति… 5 साल से शहीदों को सम्मान का इंतजार

सारा देश आज भले ही 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा हो, लेकिन आज भी हमारे हीरो वीर शहीद जवानों को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके वह हकदार हैं। मामला मचकुण्ड रोड बन रहे शहीद स्मारक का है, जिसका निर्माण 2017 से प्रारंभ हुआ था और 2021 में बनकर भी तैयार हो गया, लेकिन बीते पांच सालों से यह स्मारक अपने शहीद सैनिकों के सम्मान को तरस रहा है और जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार की उपेक्षाओं का शिकार बन बैठा है। स्मारक का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन बजट के अभाव के कारण अभी भी फिनिशिंग सहित फाइनल टचिंग देना शेष रह गया है। बजट नहीं मिलने के कारण कॉन्ट्रेक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और यही कारण है कि लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद भी अभी तक शहीद स्मारक लोगों के लिए नहीं खोला गया है।