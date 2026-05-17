17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

इधर IPL पर था सबका ध्यान, उधर वेटलिफ्टर्स ने कर दिया कमाल, अब तक 4 मेडल भारत के नाम

India Medal Tally at Weightlifting Championship: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते। चीन की गुइफांग लियाओ ने तीन गोल्ड अपने नाम किए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 17, 2026

Asian Senior Weightlifting Championships

एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप (IANS)

Asian Senior Weightlifting Championship: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के छठे दिन भारत की संजना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 77 किलोग्राम भारवर्ग में तीन ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। चीन की गुइफांग लियाओ ने तीनों गोल्ड मेडल जीते, जबकि डीपीआर कोरिया की क्योंग र्योंग किम ने तीनों सिल्वर मेडल अपने नाम किए।

संजना ने उठाया कुल 220 किलोग्राम

संजना ने स्नैच में 96 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में 124 किलोग्राम भार उठाकर वह तीसरे स्थान पर रहीं। कुल 220 किलोग्राम वजन के साथ संजना ने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। संजना के शानदार प्रदर्शन के साथ कॉन्टिनेंटल इवेंट में भारत के मेडल की संख्या में तीन और ब्रॉन्ज जुड़ गए हैं। चीन की गुइफांग लियाओ ने स्नैच में 118 किलोग्राम भार, जबकि क्लीन एंड जर्क में 147 किलोग्राम वजन उठाया। कुल 265 किलोग्राम भार के साथ वह शीर्ष पर रहीं।

दूसरी तरफ, डीपीआर कोरिया की क्योंग र्योंग किम ने स्नैच में 115 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 145 किलोग्राम के साथ कुल 260 किलोग्राम भार उठाकर तीन सिल्वर मेडल अपने नाम किए।

महिलाओं के 86 किलोग्राम वर्ग में, चीन की कुइटिंग पेंग ने कुल 270 किलोग्राम भार (स्नैच- 127 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क- 145 किलोग्राम) उठाकर गोल्ड मेडल जीता। बहरीन की अलीना मारुशचक ने कुल 265 किलोग्राम भार (स्नैच- 120 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क- 143 किलोग्राम) उठाकर सिल्वर मेडल जीता। साउथ कोरिया की ह्योनजू जंग ने कुल 245 किलोग्राम भार (स्नैच- 109 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क- 136 किलोग्राम) उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पुरुष वर्ग के तीनों गोल्ड चीन के नाम

पुरुषों के 94 किलोग्राम वर्ग में, चीन के यी तू ने स्नैच में 175 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 211 किलोग्राम का भार उठाकर कुल 386 किलोग्राम के साथ तीनों गोल्ड मेडल जीते। वहीं, उज्बेकिस्तान के मुखम्मदकोदिर तोशतेमिरोव ने कुल 373 किलोग्राम भार उठाकर तीन सिल्वर मेडल हासिल किए। उन्होंने स्नैच में 166 किलोग्राम, जबकि क्लीन एंड जर्क में 207 किलोग्राम वजन उठाया। तुर्कमेनिस्तान के रुस्तम अन्नाबेर्दियेव ने कुल 354 किलोग्राम भार उठाकर तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते। रुस्तम ने स्नैच में 158 किलोग्राम, जबकि क्लीन एंड जर्क में 196 किलोग्राम भार उठाया।

संजना के 3 कांस्य पदकों के साथ भारत के पास कुल 4 पदक हो गए हैं और वह पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। संजना से पहले हरजींदर कौर ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में हरजिंदर ने 96 किलोग्राम भार उठाकर पोडियम पर जगह बनाई।

रैंकदेशगोल्डसिल्वरब्रॉन्जकुल मेडल
1नॉर्थ कोरिया73010
2चीन54312
3चीनी ताइपे1203
4वियतनाम0123
5बेहरीन0101
5मलेशिया0101
5उज्बेकिस्तान0101
8भारत0044
9साउथ कोरिया0022
10जापान0011
10तुर्कमेनिस्तान0011
कुल13131339

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

17 May 2026 07:30 am

Hindi News / Sports / इधर IPL पर था सबका ध्यान, उधर वेटलिफ्टर्स ने कर दिया कमाल, अब तक 4 मेडल भारत के नाम

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

गुजरात टाइटंस की हार के बाद प्लेऑफ्स की रेस हुई बेहद रोमांचक, 10 मैचों से होगा 8 टीमों के भाग्य का फैसला

shubman gill
क्रिकेट

KKR vs GT: ईडन गार्डन्स में कोलकाता का हाई-स्कोरिंग धमाका, गुजरात को 29 रन से हराकर जिंदा रखीं प्लेऑफ की उम्मीदें

KKR vs GT IPL 2026
खेल

KKR vs GT: फिन एलेन के बाद रघुवंशी और ग्रीन का तूफान, कोलकाता ने गुजरात को दिया 248 रनों का लक्ष्य

IPL 2026 GT vs KKR
क्रिकेट

KKR vs GT: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, IPL में 200 मैच खेलने वाले इकलौते विदेशी खिलाड़ी बने

Ajinkya Rahane and Sunil Narine
क्रिकेट

KKR vs GT: फिन एलेन ने मार – मार के किया गुजरात के गेंदबाजों का बुरा हाल, IPL इतिहास के दूसरे सबसे तेज शतक से चूके

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.