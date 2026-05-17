इधर IPL पर था सबका ध्यान, उधर वेटलिफ्टर्स ने कर दिया कमाल, अब तक 4 मेडल भारत के नाम

पुरुषों के 94 किलोग्राम वर्ग में, चीन के यी तू ने स्नैच में 175 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 211 किलोग्राम का भार उठाकर कुल 386 किलोग्राम के साथ तीनों गोल्ड मेडल जीते। वहीं, उज्बेकिस्तान के मुखम्मदकोदिर तोशतेमिरोव ने कुल 373 किलोग्राम भार उठाकर तीन सिल्वर मेडल हासिल किए। उन्होंने स्नैच में 166 किलोग्राम, जबकि क्लीन एंड जर्क में 207 किलोग्राम वजन उठाया। तुर्कमेनिस्तान के रुस्तम अन्नाबेर्दियेव ने कुल 354 किलोग्राम भार उठाकर तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते। रुस्तम ने स्नैच में 158 किलोग्राम, जबकि क्लीन एंड जर्क में 196 किलोग्राम भार उठाया।