17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने पलटी बाजी

DC vs RR IPL 2026: अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की शानदार साझेदारी ने DC को शानदार जीत दिलाई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 18, 2026

DC vs RR IPL 2026

DC vs RR IPL 2026 (Image: IANS)

DC vs RR Highlights: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रविवार को आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की बेहतरीन साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस जीत के साथ दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में एक स्थान की छलांग लगाई, जबकि राजस्थान एक पायदान नीचे खिसक गई।

राजस्थान ने बनाए 193 रन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 19 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (12) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद ध्रुव जुरेल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभाला।

दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 70 रन जोड़े। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।

इसके बाद ध्रुव जुरेल ने कप्तान रियान पराग के साथ मिलकर राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी हुई। ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि रियान पराग ने 26 गेंदों में 51 रन की विस्फोटक पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए।

दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट झटके। वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 विकेट मिले।

राहुल-पोरेल ने दिलाई मजबूत शुरुआत

194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 61 गेंदों में 105 रन जोड़कर राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।

अभिषेक पोरेल ने 31 गेंदों में 51 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वहीं केएल राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 56 रन बनाए।

अक्षर पटेल ने खत्म किया मैच

122 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने छोटी लेकिन अहम साझेदारियां कीं और टीम को जीत तक पहुंचाया।

अक्षर पटेल 18 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 5 गेंदों में 18 रन की तेज पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

राजस्थान की गेंदबाजी रही फीकी

राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि दासुन शनाका को 1 सफलता मिली। हालांकि टीम के गेंदबाज 194 रन के बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके।

इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे का सफर मुश्किल होता जा रहा है।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: ‘धर्मशाला’ में बेहद शर्मनाक है पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड, 2023 से सिर्फ 1 मैच जीती है टीम
क्रिकेट
PBKS eye in IPL 2026 Auction

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

18 May 2026 12:31 am

Hindi News / Sports / DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने पलटी बाजी

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

DC vs RR: मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी ने तोड़ी राजस्थान के बल्लेबाजों की कमर, दिल्ली ने रॉयल्स को मात्र 193 रन पर रोका

IPL 2026 DC vs RR
क्रिकेट

IPL 2026: ‘धर्मशाला’ में बेहद शर्मनाक है पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड, 2023 से सिर्फ 1 मैच जीती है टीम

PBKS eye in IPL 2026 Auction
क्रिकेट

PBKS vs RCB: शशांक सिंह की तूफानी पारी बेकार, बेंगलुरु ने पंजाब को 23 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह

IPL 2026 PBKS vs RCB
क्रिकेट

DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रियन पराग की वापसी हुई, देखें प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

आज 2 विकेट लेते ही नेहरा, बोल्‍ट और कुंबले से आगे निकले भुवनेश्‍वर कुमार, 35 साल की उम्र में किया कमाल

Bhuvneshwar Kumar New IPL Records
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.