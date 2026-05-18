DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने पलटी बाजी

DC vs RR IPL 2026 (Image: IANS)
DC vs RR Highlights: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रविवार को आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की बेहतरीन साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस जीत के साथ दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में एक स्थान की छलांग लगाई, जबकि राजस्थान एक पायदान नीचे खिसक गई।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 19 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (12) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद ध्रुव जुरेल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभाला।
दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 70 रन जोड़े। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।
इसके बाद ध्रुव जुरेल ने कप्तान रियान पराग के साथ मिलकर राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी हुई। ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि रियान पराग ने 26 गेंदों में 51 रन की विस्फोटक पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए।
दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट झटके। वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 विकेट मिले।
194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 61 गेंदों में 105 रन जोड़कर राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।
अभिषेक पोरेल ने 31 गेंदों में 51 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वहीं केएल राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 56 रन बनाए।
122 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने छोटी लेकिन अहम साझेदारियां कीं और टीम को जीत तक पहुंचाया।
अक्षर पटेल 18 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 5 गेंदों में 18 रन की तेज पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि दासुन शनाका को 1 सफलता मिली। हालांकि टीम के गेंदबाज 194 रन के बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके।
इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे का सफर मुश्किल होता जा रहा है।
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