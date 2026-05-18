DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने पलटी बाजी

DC vs RR Highlights: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रविवार को आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की बेहतरीन साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस जीत के साथ दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में एक स्थान की छलांग लगाई, जबकि राजस्थान एक पायदान नीचे खिसक गई।