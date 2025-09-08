भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ इन 8 टीमों ने किया वर्ल्डकप के लिए क्वालीफाई, अगले साल ये 2 देश करेंगे मेजबानी

बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने मेजबान होने के नाते वर्ल्डकप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है तो एफआईएच प्रो लीग 2023-24 जीतकर ऑस्ट्रेलिया और एफआईएच प्रो लीग 2024-25 जीतकर स्पेन ने क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। अर्जेंटीना ने पैन अमेरिका कप जीतकर क्वालीफाई किया तो यूरो हॉकी कप जीतकर जर्मनी ने वर्ल्डकप का टिकट हासिल किया। एशिया कप भारत ने जीता तो ओशिनिया कप में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद न्यूजीलैंड को वर्ल्डकप का टिकट मिल गया। इस तरह अब तक 8 टीमों ने क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। अब 1 टीम अफ्रिका नेशन कप से क्वालीफाई करेगी तो 7 टीमों को वर्ल्डकप क्वालीफायर्स के जरिए टिकट हासिल करने का मौका मिलेगा।