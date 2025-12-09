खेल जगत में मचा हड़कंप! इस खिलाड़ी ने की आत्महत्या, पति घर से फरार

पिछले कुछ सालों में भारत ने खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ी रातों-रात स्टार बन गए, तो कुछ युवाओं के आइडल बन गए। खिलाड़ियों की शोहरत और फाइनेंशियल कंडीशन देखकर कई युवाओं ने इसे अपने प्रोफेशन के तौर पर चुना। कॉम्पिटिशन भी बढ़ता गया। इस दौरान कई खिलाड़ियों को वह पहचान मिली, जिसकी तलाश में वे आए, लेकिन उनसे कई ज्यादा गुमनामी में खो गए। आज भी हमारे देश में खेल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं है। यही वजह है कि जो स्टार नहीं बन पाते या जो सफल नहीं हो पाते, उन्हें पूरी जिंदगी अंधकार में गुजारना पड़ता है।