खेल

खेल जगत में मचा हड़कंप! इस खिलाड़ी ने की आत्महत्या, पति घर से फरार

महाराष्ट्र के नागपुर में एक नेशनल लेवल की कबड्डी खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली। वह मानसिक रूप से परेशान चल रही थीं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 09, 2025

पिछले कुछ सालों में भारत ने खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ी रातों-रात स्टार बन गए, तो कुछ युवाओं के आइडल बन गए। खिलाड़ियों की शोहरत और फाइनेंशियल कंडीशन देखकर कई युवाओं ने इसे अपने प्रोफेशन के तौर पर चुना। कॉम्पिटिशन भी बढ़ता गया। इस दौरान कई खिलाड़ियों को वह पहचान मिली, जिसकी तलाश में वे आए, लेकिन उनसे कई ज्यादा गुमनामी में खो गए। आज भी हमारे देश में खेल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं है। यही वजह है कि जो स्टार नहीं बन पाते या जो सफल नहीं हो पाते, उन्हें पूरी जिंदगी अंधकार में गुजारना पड़ता है।

कुछ ऐसी ही कहानी 29 साल की नेशनल कबड्डी खिलाड़ी किरण की थी, जिसने मंगलवार को आर्थिक तंगी और मानसिक रूप से परेशानी की वजह से आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के नागपुर में इस खिलाड़ी को कथित तौर पर उसके पति ने शादी से पहले जो नौकरी दिलाने का वादा किया था, वह पूरा नहीं किया। किरण आर्थिक रूप से कमजोर थीं और उन्होंने 2020 में स्वप्निल जयदेव लंबघरे से शादी की थी।

नौकरी का झांसा देकर की शादी

30 साल के स्वप्निल पर आरोप लगा है कि उसने किरण और उसके भाई से वादा किया था कि शादी के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी। शादी के बाद जब नौकरी नहीं मिली, तब नेशनल लेवल की कबड्डी खिलाड़ी किरण को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। जब स्वप्निल नौकरी का ऑफर टालता रहा और कथित तौर पर उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा, तो वह घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर वापस चली गई। स्वप्निल पर यह भी आरोप है कि वह यौन संबंध बनाने के लिए उसे धमकियां और गालियां देने लगा।

पानी सिर से ऊपर जाता देख किरण के परिवार ने उसे फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए कहा। किरण ने सबूत के तौर पर अपने फोन में मैसेज भी सेव कर लिए थे। 4 दिसंबर को उसने ज़हर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में स्वप्निल की तलाश कर रही है।

Hindi News / Sports / खेल जगत में मचा हड़कंप! इस खिलाड़ी ने की आत्महत्या, पति घर से फरार

