SRH vs CSK: चेन्नई को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंची हैदराबाद, गुजरात टाइटंस का भी टिकट पक्का

हालांकि सीएसके 100 रन तक पहुंचते-पहुंचते चार विकेट खो चुकी थी। ऐसे मुश्किल समय में देवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे ने टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 38 गेंदों में 59 रन की अहम साझेदारी की। ब्रेविस ने 27 गेंदों में 44 रन की तेज पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 26 रन बनाए। आखिर में सीएसके 20 ओवर में 180 रन तक पहुंचने में सफल रही।