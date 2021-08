Tokyo Paralympics 2020: डिस्कस थ्रो में योगेश ने जीता सिल्वर, शूटिंग में मेडल से चूके महावीर स्वरूप

Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक के छठे दिन भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम किए। जहां जेवलिन में देवेन्द्र ने सिल्वर मेडल जीता तो सुंदर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। डिस्कस थ्रो में योगेश काथुनिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। शूटिंग में अवनि लखेरा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं भारतीय शूटर महावीर स्वरूप ने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में अपनी जगह बनाई लेकिन मेडल से चूक गए। उन्होंने 615.2 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।

महावीर स्वरूप उन्हालकर का 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल मुकाबला में पहली सीरीज में 51.2 पॉइंट हासिल किए। वहीं दूसरी सीरीज में वह एक पायदान और ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि 17वें और 18वें प्रयास में महावीर फिसलकर चौथे स्थान पर आ गए और मेडल की रेस से बाहर हो गए। महावीर स्वरूप 10 मीटर के एयर पिस्टल स्पर्था में मेडल लेने से महज 0.3 पॉइंट से चूक गए और उनको चौथे नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा।

