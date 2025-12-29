29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

750 पैरा खिलाडिय़ों की भागीदारी,शॉटपुट और जैवलिन में उभरे नए सितारे

15वीं राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभा का जलवा

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Dec 29, 2025

श्रीगंगानगर.खेल मैदान में जब आत्मविश्वास और संघर्ष एक साथ उतरते हैं,तब इतिहास रचता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला महाराजा गंगासिंह स्टेडियम, श्रीगंगानगर में आयोजित 15 वीं राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में। 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में प्रदेश भर से आए करीब 750 पैरा खिलाडिय़ों ने भाग लेकर यह साबित किया कि शारीरिक चुनौतियां कभी भी प्रतिभा और जज्बे की राह नहीं रोक सकतीं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि आईएएस अदिति यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रियंका मेघवाल,डीपीएसएआर सचिव हिमांशु सिंह, क्षेत्रीय आबकारी आयुक्त महावीर सैनी, अर्जुन अवॉर्डी जनार्दन सिंह, जिला खेल अधिकारी डॉ. एस.के. बिश्नोई,अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंरद गहलोत,राकेश भेरा,शताब्दी अवस्थी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पैरा खिलाड़ी समाज के लिए प्रेरणा हैं।आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता के जरिए चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले में इस स्तर का आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि समाज में समानता और आत्मसम्मान का संदेश भी देता है।

बीकानेर की कनिका कंवर ने स्वर्ण पदक जीता

चैंपियनशिप में ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के अंतर्गत शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस में कड़े मुकाबले देखने को मिले। महिला वर्ग के शॉटपुट एफ-32 कैटेगरी में बीकानेर की कनिका कंवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। नागौर की दुर्गाशिला ने रजत और अजमेर की कीर्ति ने कांस्य पदक हासिल किया।पुरुष शॉटपुट एफ-34 कैटेगरी में भरतपुर के रामवीर सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया,जबकि चूरू के सुरेन्द्र ने रजत और झुंझुनूं के विकास सैनी ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं पुरुष जैवलिन थ्रो एफ-33/34 वर्ग में भरतपुर के रामवीर सिंह ने दोहरा कमाल करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। चूरू के सुरेन्द्र ने रजत और झुंझुनूं के विकास कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / 750 पैरा खिलाडिय़ों की भागीदारी,शॉटपुट और जैवलिन में उभरे नए सितारे

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाल्मीकि समाज के सूरज भाटिया की एकतरफा जीत

श्री गंगानगर

गांव की मुख्य रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने की थी प्लानिंग, सख्ती पर बैकफुट पर आया परिवार

श्री गंगानगर

कार की तलाशी में मिली गैँगस्टर के लिए जा रही उगाही की रकम

श्री गंगानगर

श्री गंगानगर: लिव-इन पार्टनर से मिलने आए स्कूल संचालक की संदिग्ध मौत, खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

sri ganganagar
श्री गंगानगर

सिलाई की सुई से स्वर्ण पदक तक: नीरू सोनी ने हालातों को दे दी मात

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.