750 पैरा खिलाडिय़ों की भागीदारी,शॉटपुट और जैवलिन में उभरे नए सितारे

श्रीगंगानगर.खेल मैदान में जब आत्मविश्वास और संघर्ष एक साथ उतरते हैं,तब इतिहास रचता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला महाराजा गंगासिंह स्टेडियम, श्रीगंगानगर में आयोजित 15 वीं राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में। 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में प्रदेश भर से आए करीब 750 पैरा खिलाडिय़ों ने भाग लेकर यह साबित किया कि शारीरिक चुनौतियां कभी भी प्रतिभा और जज्बे की राह नहीं रोक सकतीं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि आईएएस अदिति यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रियंका मेघवाल,डीपीएसएआर सचिव हिमांशु सिंह, क्षेत्रीय आबकारी आयुक्त महावीर सैनी, अर्जुन अवॉर्डी जनार्दन सिंह, जिला खेल अधिकारी डॉ. एस.के. बिश्नोई,अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंरद गहलोत,राकेश भेरा,शताब्दी अवस्थी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पैरा खिलाड़ी समाज के लिए प्रेरणा हैं।आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता के जरिए चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले में इस स्तर का आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि समाज में समानता और आत्मसम्मान का संदेश भी देता है।
चैंपियनशिप में ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के अंतर्गत शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस में कड़े मुकाबले देखने को मिले। महिला वर्ग के शॉटपुट एफ-32 कैटेगरी में बीकानेर की कनिका कंवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। नागौर की दुर्गाशिला ने रजत और अजमेर की कीर्ति ने कांस्य पदक हासिल किया।पुरुष शॉटपुट एफ-34 कैटेगरी में भरतपुर के रामवीर सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया,जबकि चूरू के सुरेन्द्र ने रजत और झुंझुनूं के विकास सैनी ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं पुरुष जैवलिन थ्रो एफ-33/34 वर्ग में भरतपुर के रामवीर सिंह ने दोहरा कमाल करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। चूरू के सुरेन्द्र ने रजत और झुंझुनूं के विकास कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
