29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

कार की तलाशी में मिली गैँगस्टर के लिए जा रही उगाही की रकम

- रायसिंहनगर-श्रीविजयनगर रोड पर पुलिस की नाकेबंदी में कार की हुई चैकिंग, बैग में भरे हुए थे 90 लाख 84 हजार रुपए, तीन युवकों को दबोचा

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 29, 2025

श्रीगंगानगर. रायसिंहनगर-विजयनगर रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक कार की तलाशी की तो गैंगस्टरों के तार सामने आए है। इस कार में नकदी से भरे बैग देखकर जांच टीम हैरान रह गई। कार ड्राइविंग कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने दबोचा और पूछताछ की। रायसिंहनगर एड​शिनल एसपी रामेश्वरलाल ने बताया कि इस सर्दी में रात के समय मुख्य मार्गो पर पुलिस जांच कर रही है। रविवार रात करीब बारह-साढ़े बारह बजे के बीच रायसिंहनगर पुलिस की जांच टीम ने श्रीविजयनगर रोड पर एक कार को रूकवाया और पूछताछ की। तलाशी के दौरान कार सवार युवकों ने बैग को दिखाने की बजाय उसे छुपाने का प्रयास किया तो शक हुआ। ऐसे में सख्ती कर तलाशी ली गई तो बैग में 90 लाख 84 हजार 900 रुपए की नगदी जब्त की। कार को भी सीज किया गया है। इसके अलावा रायसिंहनगर के ग्रामीण क्षेत्र के तीन युवकों को दबोच कर थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। प्रार​भिंक पूछताछ में सामने आया है कि तीनों युवकों का लॉरेंस गैँग या रोहित गोदारा गैँग से सीधा संपर्क था, इस गैंग के लिए उगाही की रकम लेकर आ रहे थे। यह रकम किससे वसूल की गई और यह रकम कहां पहुंचाई जा रही थी, इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि इस मामले के हर पहलू के बारे में पड़ताल की जा रही है। तीनों युवकों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल मंगवाई है। इन लोगों का गैँगस्टर के साथ संपर्क कब से था, यह भी पता लगाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / कार की तलाशी में मिली गैँगस्टर के लिए जा रही उगाही की रकम

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाल्मीकि समाज के सूरज भाटिया की एकतरफा जीत

श्री गंगानगर

गांव की मुख्य रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने की थी प्लानिंग, सख्ती पर बैकफुट पर आया परिवार

श्री गंगानगर

750 पैरा खिलाडिय़ों की भागीदारी,शॉटपुट और जैवलिन में उभरे नए सितारे

श्री गंगानगर

श्री गंगानगर: लिव-इन पार्टनर से मिलने आए स्कूल संचालक की संदिग्ध मौत, खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

sri ganganagar
श्री गंगानगर

सिलाई की सुई से स्वर्ण पदक तक: नीरू सोनी ने हालातों को दे दी मात

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.