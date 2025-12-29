कार की तलाशी में मिली गैँगस्टर के लिए जा रही उगाही की रकम

श्रीगंगानगर. रायसिंहनगर-विजयनगर रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक कार की तलाशी की तो गैंगस्टरों के तार सामने आए है। इस कार में नकदी से भरे बैग देखकर जांच टीम हैरान रह गई। कार ड्राइविंग कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने दबोचा और पूछताछ की। रायसिंहनगर एड​शिनल एसपी रामेश्वरलाल ने बताया कि इस सर्दी में रात के समय मुख्य मार्गो पर पुलिस जांच कर रही है। रविवार रात करीब बारह-साढ़े बारह बजे के बीच रायसिंहनगर पुलिस की जांच टीम ने श्रीविजयनगर रोड पर एक कार को रूकवाया और पूछताछ की। तलाशी के दौरान कार सवार युवकों ने बैग को दिखाने की बजाय उसे छुपाने का प्रयास किया तो शक हुआ। ऐसे में सख्ती कर तलाशी ली गई तो बैग में 90 लाख 84 हजार 900 रुपए की नगदी जब्त की। कार को भी सीज किया गया है। इसके अलावा रायसिंहनगर के ग्रामीण क्षेत्र के तीन युवकों को दबोच कर थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। प्रार​भिंक पूछताछ में सामने आया है कि तीनों युवकों का लॉरेंस गैँग या रोहित गोदारा गैँग से सीधा संपर्क था, इस गैंग के लिए उगाही की रकम लेकर आ रहे थे। यह रकम किससे वसूल की गई और यह रकम कहां पहुंचाई जा रही थी, इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि इस मामले के हर पहलू के बारे में पड़ताल की जा रही है। तीनों युवकों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल मंगवाई है। इन लोगों का गैँगस्टर के साथ संपर्क कब से था, यह भी पता लगाया जा रहा है।