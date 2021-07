पार्को में हरियाली की बजाय कंकरीट बिछाकर वाहवाही लूटने की मची हौड़

Instead of greenery in the parks, there was a race to loot the applause by laying concrete- श्रीगंगानगर शहर के 65 वार्डो में पार्को के सौन्दर्यीकरण की आड़ में पक्के निर्माण पर जोर.