साइबर ठगी: लगातार हाइटेक हो रहे साइबर अपराधी, जागरूकता से ही सुरक्षा

सूरतगढ़. साइबर अपराधी लगातार हाइटेक होते जा रहे हैं। ये अपराधी साइबर फ्रॉड के नये-नये हथकंड़ों के साथ आजकल एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का दुरूपयोग कर लोगों की फोटोज के साथ छेड़छाड़ व आपत्तिजनक बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। साइबर अपराधों से बचने का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता व सुरक्षा उपाय अपनाना है। यह बात बुधवार को राजस्थान पत्रिका के रक्षा कवच अभियान के तहत बार संघ राजस्व रूम में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में सदर पुलिस थाना के साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल सूर्यप्रकाश ने कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर थाना प्रभारी रामकुमार लेघा मौजूद रहेए जबकि अध्यक्षता बार संघ राजस्व के अध्यक्ष धनवीर सिंह हुंदल ने की। साइबर एक्सपर्ट सूर्यप्रकाश ने बताया कि अधिकतर साइबर फ्रॉड होने का कारण अनजान एपीके फाइल या एनी डेस्क जैसी संदिग्ध एप को डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करते ही व्यक्ति के मोबाइल का समस्त डाटा हैकर के पास चला जाता है। जिसका ओटीपी भी संबंधित व्यक्ति के पास नहीं बल्कि हैकर के पास जाता है। एसबीआई की योनो एप को हैक कर साइबर अपराधी खाताधारक के खाते से लोन तक उठा लेते हैं।