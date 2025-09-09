Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

भारतीय संस्कृति और शिक्षा का समर्पण जीवन को उत्कृष्ट बनाता है-वागड़े

सेठ गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अमृत महोत्सव में हुए शामिल राज्यपाल

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Sep 09, 2025

  • श्रीगंगानगर.राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति से ही संस्कार बनते हैं, जो राष्ट्र के अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। वे सोमवार को सेठ गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित शिक्षा अमृत महोत्सव-शताब्दी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा का समर्पण जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। राष्ट्र का निर्माण मानव संसाधनों से होता है,जिसके लिए शिक्षा सबसे जरूरी कदम है। बच्चों को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने, एकाग्रता बढ़ाने और संस्कारवान बनने पर बल दिया। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से विद्यार्थियों को बौद्धिक, संस्कारवान और गुणवान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना में विश्वास करता है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही अन्य धर्मों का अपमान किया।

शिक्षा की अलख जगाकर समाज को बड़ा योगदान दिया

  • विशिष्ट अतिथि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.मनोज दीक्षित ने कहा कि छोटा पौधा अब वटवृक्ष बन चुका है। संस्था ने शिक्षा की अलख जगाकर समाज को बड़ा योगदान दिया है। आगे विज्ञान, रोबोटिक्स और एआई तकनीक पर ध्यान देना होगा।समारोह में शिक्षाविदों और कार्मिकों को सम्मानित किया गया। संस्था की प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विधायक व ट्रस्ट अध्यक्ष जयदीप बिहाणी ने राज्यपाल को सम्मान पत्र भेंट किया। राज्यपाल को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने संस्थापक गिरधारी लाल बिहाणी व तीजा देवी बिहाणी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन राष्ट्रगान से हुआ।
  • कार्यक्रम में किरण देवी बिहाणी, आनन्दी देवी, जिला कलक्टर डॉ. मंजू, एसपी डॉ. अमृता दुहन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री निहालचंद, श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, जिला प्रमुख कविता, विरेन्द्र पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह, पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। हिमांशु बिहाणी ने आभार जताया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / भारतीय संस्कृति और शिक्षा का समर्पण जीवन को उत्कृष्ट बनाता है-वागड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.