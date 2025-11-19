श्रीगंगानगर: बिजली विभाग का कल से शुरू होगा वसूली अभियान, बकायेदारों के धड़ाधड़ कटेंगे कनेक्शन

श्रीगंगानगर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम जिले में गुरुवार से बकाया राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान के तहत टीम घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल की राशि जमा करवाएगी। साथ ही निगम कार्यालय में भी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष काउंटर संचालित किए जाएंगे। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।