अंग्रेजी का सपना,टीचर है नहीं: 3737 स्कूलों में सिस्टम पर सवाल

पत्रिका एक्सक्लूसिव-कृष्ण चौहान

श्रीगंगानगर.प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का तेजी से विस्तार तो हुआ है लेकिन इसकी बुनियाद अब कमजोर नजर आने लगी है। राज्य में संचालित 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में करीब 6.81 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कागजों में 49 हजार से अधिक स्टाफ दर्शाया जा रहा है। हकीकत यह है कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि कई स्कूलों में एक ही शिक्षक को दो से तीन विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चिंताजनक है। यहां अंग्रेजी माध्यम के नाम पर बच्चों को बिना विशेषज्ञ शिक्षकों के पढ़ाया जा रहा है। इसका असर विद्यार्थियों की बुनियादी समझ पर पड़ रहा है।