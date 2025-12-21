रन फ़ॉर विकसित राजस्थान में दिखा उत्साह

श्रीगंगानगर. वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘2 सालः नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान‘ की श्रृंखला में रन फाॅर विकसित राजस्थान में आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। अतिथियों ने रविवार सुबह आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रन फ़ॉर विकसित राजस्थान को सुखाड़िया सर्किल से रवाना किया। मौके पर विधायक जयदीप बिहाणी और जिला परिषद सीईओ गिरधर बेनीवाल ने साइकिल चलाकर स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण का सन्देश दिया। प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। इससे पूर्व श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी, जिला कलक्टर डॉ. मंजू, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय लिया। विधायक बिहाणी ने वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘2 सालः नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान‘ की श्रृंखला में आयोजित रन फ़ॉर विकसित राजस्थान को खिलाड़ियों के लिए उपयोगी बताया। विक्रम ज्याणी ने समस्त प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। जिला खेल अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र बिश्नोई ने बताया कि रन फ़ॉर विकसित राजस्थान में साइकिल के साथ भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रन फ़ॉर विकसित राजस्थान सुखाड़िया सर्किल से रवाना होकर मीरा चौक से होते हुए चहल चौक पहुंची। विधायक बिहाणी और सीईओ बेनीवाल साइकिल चलाते हुए रैली में शामिल हुए। रन फ़ॉर विकसित राजस्थान के पुरूष वर्ग में सोनू पहले, रोहित चौधरी दूसरे, शीशपाल गोदारा तीसरे, महिला वर्ग में दीपिका पहले, रचना दूसरे और रजनी तीसरे स्थान पर रहीं।