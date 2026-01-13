13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

खाद की किल्लत : जरूरत दस की, नियम पांच का, घंटों इंतजार के बाद मिल रहे दो थैले

सूरतगढ़, जैतसर, श्रीविजयनगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, रावला और घड़साना व रायसिंहनगर सहित अन्य क्षेत्रों में यूरिया की मांग सबसे अधिक बनी हुई है

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 13, 2026

श्रीगंगानगर.इस बार रबी सीजन ने किसानों के चेहरे पर उम्मीद की हरियाली तो ला दी है,लेकिन उसी हरियाली ने नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। जिले में गेहूं, जौ, सरसों और चना सहित रबी फसलों की बुवाई 7 लाख 14 हजार 680 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इन दिनों में अत्यधिक धुंध और मावठ ने फसलों की बढ़वार को रफ्तार दी है। खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और उत्पादन बेहतर रहने की आस जगी है। अच्छी बढ़वार के चलते जिले में यूरिया खाद की मांग अचानक चरम पर पहुंच गई है। सूरतगढ़, जैतसर, श्रीविजयनगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, रावला और घड़साना व रायसिंहनगर सहित अन्य क्षेत्रों में यूरिया की मांग सबसे अधिक बनी हुई है। सूरतगढ़ क्षेत्र में बारानी चना की फसल भी अच्छी स्थिति में है, जिससे वहां खाद की जरूरत और बढ़ गई है।

कृषि विभाग के सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) सुशील कुमार शर्मा के अनुसार, सोमवार को सूरतगढ़ में करीब एक हजार किसानों को यूरिया का वितरण किया गया। प्रत्येक किसान को दो-दो थैले मिले। जबकि विभागीय नियमों के अनुसार एक किसान को अधिकतम पांच थैले दिए जा सकते हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा हालात में दो या पांच थैले उनकी जरूरत के सामने नाकाफी हैं।

गांव से शहर, फिर भी खाली हाथ जैसी स्थिति

कड़ाके की सर्दी में किसान गांवों से शहर पहुंचकर घंटों लाइन में लग रहे हैं। इसके बाद भी जब सिर्फ दो बैग यूरिया हाथ लगते हैं, तो खेतों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। कई किसानों का कहना है कि उन्हें एक बार में आठ से दस थैले यूरिया की आवश्यकता होती है। ऐसे में बार-बार बाजार आना समय, पैसा और मेहनत, तीनों पर भारी पड़ रहा है।

मांग ज्यादा, आपूर्ति जारी

कृषि विभाग का कहना है कि जिले में यूरिया की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में मांग अचानक अधिक हो गई है। इसके बावजूद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें किसानों की परेशानी बयां कर रही हैं। किसानों को चिंता है कि यदि समय पर पर्याप्त यूरिया नहीं मिला,तो अच्छी बढ़वार के बावजूद फसल की उपज प्रभावित हो सकती है।

रबी की बुवाई का गणित (हेक्टेयर में)

गेहूं: 2,37,490

जौ: 1,14,533
सरसों: 2,83,893

चना: 61,929

कुल रबी बुवाई: 7,14,680

नियमित आपूर्ति

जिले में यूरिया की मांग एक लाख आठ हजार मीट्रिक टन की थी, जबकि अब तक एक लाख तेरह हजार मीट्रिक टन से अधिक की आपूर्ति हो चुकी है। इफको, कृभको और एनएफएल की यूरिया लगातार लोड होकर पहुंच रही है। सूरतगढ़, श्रीविजयनगर, रामसिंहपुर और अनूपगढ़ क्षेत्रों में मांग अधिक है, वहां नियमित आपूर्ति की जा रही है।

सुरजीत सिंह, सहायक निदेशक कृषि विस्तार (मुख्यालय)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / खाद की किल्लत : जरूरत दस की, नियम पांच का, घंटों इंतजार के बाद मिल रहे दो थैले

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेती बचाने सडक़ों पर किसान, नहरबंदी के फैसले पर उबाल

श्री गंगानगर

प्रदेश के 381 केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

श्री गंगानगर

पीड़िता के चक्कर, फिर भी दो माह बाद नहीं हुई गिरफ्तारी

श्री गंगानगर

वंदेमातरम् से खुलता, राष्ट्रगान से बंद होता है ऑफिस

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में दो प्रेमी जोड़ों ने की आत्महत्या, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक ने जहर खाया तो दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Two Couples Die by Suicide in Sri Ganganagar
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.