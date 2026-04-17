गांवों की सफाई पर सवाल: कागजों में स्वच्छता, जमीन पर गंदगी बरकरार

श्रीगंगानगर.शिक्षा,विद्यालयी-संस्कृत एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर गांवों में साफ-सफाई को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं,लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। कुछ गांवों में बेहतर काम जरूर हुआ है,पर अधिकांश ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चल रहे सफाई कार्यों की स्थिति हालिया निरीक्षण में उजागर हुई है। जिले में सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं,बावजूद इसके गांवों में गंदगी की समस्या जस की तस बनी हुई है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जिसके बाद प्रशासन ने निरीक्षण कर जांच भी करवाई।