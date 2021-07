किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर दोषी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for the guilty of kidnapping and raping a teenager- पचास हजार रुपए जुर्माना भी, रायसिंहनगर क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी घटना.