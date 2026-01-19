अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 567 कारतूस व रिवॉल्वर बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर और 567 कारतूस बरामद किए हैं। बरामद कारतूसों में 563

जिंदा तथा 4 खाली कारतूस शामिल हैं। परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबरी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई संभवतः राजस्थान में अवैध कारतूसों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है ताकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इस दौरान सेामवार को सादुलशहर थाना प्रभारी मलकीयत सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने गांव अलीपुरा-नूरपुरा लिंक चैनल नहर की पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान अलीपुरा गांव की ओर से एक बिना

नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और वापस मुड़ने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी रायसिंहनगर क्षेत्र गांव किकरवाली निवासी 26 वर्षीय श्यामसुंदर के कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर तथा 567 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की गई।