एमएसपी का मेगा मिशन: 58 केंद्रों पर 4.90 लाख टन गेहूं खरीद, किसान को सीधा फायदा

श्रीगंगानगर.प्रदेश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक जिलों में शामिल श्रीगंगानगर में इस बार गेहूं खरीद को लेकर मेगा मिशन शुरू किया गया है। जिले में 58 खरीद केंद्रों के जरिए 4.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को 2585 रुपए एमएसपी के साथ 150 रुपए बोनस मिलाकर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान सीधे जनआधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा।16 मार्च से शुरू हुई खरीद प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। जिले में एफसीआई, तिलम संघ, आरएसएफसीएससी, एनएएफडीडी और एफसीसीएफ जैसी एजेंसियां सक्रिय हैं। एफसीआई 24 केंद्रों पर सबसे ज्यादा खरीद करेगा, जबकि तिलम संघ और आरएसएफसीएससी भी बड़ी भूमिका निभाएंगे।