25 दिन पक्की करेंगे “नीट की सीट”, मामूली गलतियों से गिरेगी रैंक पर गाज

-भूपेश शर्मा, जिला समन्वयक, परीक्षा प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर

जल्दबाजी देगी अंकों का नुकसान

इस समय नई चीजें सीखने के बजाय अपनी गलतियों को खत्म करना जरूरी है। ओएमआर शीट में गलती,जल्दबाजी में उत्तर भरना या सवाल ठीक से पढ़े बिना टिक करना सीधे अंक काटता है।

गलत अनुमान पड़ेगा भारी

नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा खतरा है। 4 और -1 के पैटर्न में एक गलत अनुमान कई सही जवाबों का फायदा खत्म कर सकता है। इसलिए पहले केवल उन्हीं सवालों को हल करें जिन पर पूरा भरोसा हो।

मॉक टेस्ट से पकड़े गलतियां

सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। हर मॉक टेस्ट के बाद कम से कम 30 मिनट यह समझने में लगाएं कि गलती कहां और क्यों हुई। यही सुधार का असली रास्ता है।

लाइनें और डायग्राम पर फोकस

जीव विज्ञान में सीधे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। डायग्राम, परिभाषाएं और तथ्यात्मक लाइनें ही स्कोर बढ़ाने की कुंजी हैं। रोज एक डायग्राम बनाना फायदेमंद रहेगा।

आसान से कठिन की ओर बढ़े

समय प्रबंधन सबसे निर्णायक फैक्टर है। कठिन सवालों में उलझकर आसान अंक गंवाना सबसे बड़ी गलती है। पेपर हमेशा आसान से शुरू करें और हर सवाल के लिए समय तय रखें।