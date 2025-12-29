29 दिसंबर 2025,

सोमवार

श्री गंगानगर

वाल्मीकि समाज के सूरज भाटिया की एकतरफा जीत

- जिला वाल्मीकि धर्मशाला सभा के अध्यक्ष पद के चुनाव में सूरज की धमाकेदार जीत के बाद समर्थक तान छतरी गीत पर जमकर झूमे.

less than 1 minute read
श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 29, 2025

श्रीगंगानगर. जिला वाल्मीकि धर्मशाला सभा के अध्यक्ष पद पर सूरज भाटिया की धमाकेदार जीत हुई है। भाटिया ने अपने निकटतम प्रतिदंद्धी विजय कुमार को 480 वोटो के बड़े अंतराल से हराकर अध्यक्षी पर कब्जा जमाया। रविवार को यह चुनाव बीरबल चौक के पास वाल्मीकि धर्मशाला में हुए। इस चुनाव को लेकर वाल्मीकि समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। चुनाव अधिकारी अमरसिंह झूंझ ने बताया कि कुल 2767 वोट थे, इसमें 1580 वोट पोल हुए। अध्यक्ष पद प्रत्याशी भाटिया के पक्ष में 1018 वोट पड़े जबकि प्रत्याशी विजय कुमार के पक्ष में 338 वोट डाले गए। वहीं 24 वोट निरस्त कर दिए गए। भाटिया को 480 वोटों से विजयी घोषित किया गया। इससे पहले रविवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। इस चुनाव में भाटिया का चुनाव निशान छतरी था, उनको जैसे ही निर्वाचित करने की घोषणा हुई तब समर्थक तान छतरी भजन पर जमकर नाचे। समाज के इस चुनाव में नए चेहरे को आगे लाने के लिए अलग अलग गुटों ने प्रयास किए। इसमें पूर्व अध्यक्ष सेठी वाल्मीकि और बंटी वाल्मीकि गुट ने सूरज भाटिया के लिए समीकरण बनाए और यह फार्मूला सही साबित हुआ। मतगणना से पहले से ही इस गुट ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इधर, जवाहरनगर पुलिस का जाब्ता एसआई जयवीर सिंह की अगुवाई में सुबह से लेकर शाम तक चौकस नजर आया।

Published on:

29 Dec 2025 01:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / वाल्मीकि समाज के सूरज भाटिया की एकतरफा जीत

