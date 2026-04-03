घटिया निर्माण से उजागर हुई लापरवाही, 600 फीट सडक़ बनी भ्रष्टाचार की मिसाल

श्रीगंगानगर.ग्रामीण विकास के नाम पर खर्च हो रही सरकारी राशि की हकीकत मम्मडख़ेड़ा की 600 फीट इंटरलॉकिंग सडक़ ने उजागर कर दी है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि निर्माण में उपयोग किए गए सीमेंट ब्लॉक्स गुणवत्ता मानक से करीब तीन गुना कमजोर पाए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर जिम्मेदार कौन है-ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच (प्रशासक), पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी या फिर ब्लॉक स्तर का प्रशासन ? शिकायत के बाद हुई तकनीकी जांच में ब्लॉक्स की औसत दबाव सहन क्षमता 98.82 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पाई गई, जबकि निर्धारित मानक 305.91 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यानी निर्माण सामग्री स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त थी। इसके बावजूद सडक़ का निर्माण पूरा होना निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।