खरीद सीजन एक महीना कम, चिंता ज्यादा: बदले शेड्यूल में शुरू होगी गेहूं खरीद

श्रीगंगानगर मंडल में अब तक 27,320 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, जिनमें श्रीगंगानगर के 13,849 और हनुमानगढ़ के 13,471 किसान शामिल हैं। खरीद व्यवस्था के तहत श्रीगंगानगर जिले में 58 केंद्रों पर 4.90 लाख मीट्रिक टन तथा हनुमानगढ़ में 83 केंद्रों पर 7.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। प्रशासनिक संशोधन के बीच सबसे बड़ी समस्या बारदाने की कमी के रूप में सामने आ रही है। श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ मंडल में इस बार 12.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए करीब 48 हजार बैल्स बारदाने की जरूरत है। इसके मुकाबले अब तक केवल 20 हजार बैल्स ही उपलब्ध हो पाए हैं, जबकि शेष की आपूर्ति प्रक्रिया में है। ऐसे में समय पर पर्याप्त बारदाना नहीं मिलने से खरीद व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।