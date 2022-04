SriGanganagar हंगामे की भेंट चढ़ी आमसभा, पुलिस ने किया बीच-बचाव

श्रीगंगानगर। इलाके की सबसे बड़े समाज श्रीअरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट की आमसभा की बैठक रविवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। पिछले रविवार को अरुट चौक पर अरोड़वंश समाज की एकता महज एक सप्ताह बाद बिखरी नजर आई।

अलग अलग गुटों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। विवाद इतना अधिक बढ़ा कि जवाहरनगर सीआई नरेश निर्वाण को पुलिस जाब्ते के साथ बीच बचाव करना पड़ा।

रविवार को जवाहरनगर में तहसील कार्यालय से सटे मुकेश ऑडिटोरियम में आयोजित यह बैठक महज बाइस मिनट में निपट गई। हंगामे के दौरान तीन गुटों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

इससे विवाद के चलते लोगों ने सभागार से जाना उचित समझा। वहीं पुलिस का जाब्ता अलर्ट रहा। देवस्थान विभाग के आदेश पर अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष कपिल असीजा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सचिव दीपक मिडढा ने आय-व्यय का ब्यौरा दिया।

इस दौरान समाज के लोगों का कहना था कि चुनाव की घोषणा करो। इस पर अध्यक्ष ने अगले महीने चुनाव कराने का आश्वासन दिया। इस बीच, मिडढा और असीजा के समर्थक आपस में जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं पूर्व पार्षद नमीता सेठी की अगुवाई में आई महिलाओं ने भी महिलाओं को समाज में स्थान देने के लिए नारे लगाए।

इधर,अरोड़वंश संघर्ष समिति के संयोजक नरेश सेतिया, अंकुर मिगलानी, पूर्व अध्यक्ष जोगिन्द्र बजाज, पूर्व अध्यक्ष रमेश मक्कड़, ओम रावल, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अजय मेहता, मक्खन अनेजा, पार्षद यश मिडढा रिंकू, पार्षद और गंगानगर क्लब अध्यक्ष कमल नारंग, कांग्रेसी गोपी नागपाल, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अजय दावड़ा, शरद जसूजा, मनेाहरलाल सेतिया, राजू छाबड़ा, पुष्पा सिडाना, बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष सोनू अनेज आदि ने सर्वसम्मति के लिए प्रयास किए लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इस दौरान देवस्थान विभाग हनुमानगढ से आए वरिष्ठ सहायक हनुमान को अरोड़वंश संघर्ष समिति ने ज्ञापन भी दिया और पूरी प्रक्रिया के अनुरुप रिपोर्ट बनाने का आग्रह किया।

ज्ञात रहे कि देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के आयुक्त करण सिंह (आईएएस) द्वारा इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ को पिछले दिनों आदेश दिया था कि अरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट श्रीगंगानगर के कुछ सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में बताया कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा दस अप्रेल को ट्रस्ट के चुनाव करवाने तथा सर्वसम्मति न होने पर चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बारे में रिपोर्ट करना होगा।

इधर, अरोड़वंश ट्रस्ट के पूर्व सचिव अशोक भूतना ने बताया कि अध्यक्ष कपिल असीजा की ओर से चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ताकि अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस संबंध में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उधर, समाज अध्यक्ष असीजा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के अनुरुप आमसभा आयोजित की गई है। चंद लोगों के शोर मचाने से चुनाव कार्यक्रम का ब्यौरा पढा नहीं जा सका।

