13 अगस्त 2025

बुधवार

श्री गंगानगर

पुरी-श्रीगंगानगर ट्रेन को आज सुबह 6.35 बजे दिखाई हरी झंडी

-भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए नई रेल सेवा का शुभारंभ,श्रद्धालुओं में उत्साह और आध्यात्मिक यात्रा का मिलेगा अवसर

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Aug 13, 2025

  • श्रीगंगानगर.उड़ीसा के पुरी से शुरू होकर अब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने वालों के लिए एक नई रेल सेवा की शुरुआत हो गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर सांसद संबित पात्रा बुधवार सुबह 6.35 बजे पुरी रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में हरी झंडी दिखाकर श्रीगंगानगर के लिए नई सुपरफास्ट रेल सेवा को रवाना किया। इस महत्वपूर्ण रेलवे सेवा के शुरुआत से क्षेत्रवासियों तथा श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है।
  • यह नई रेल सेवा भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक यात्रा का अवसर उपलब्ध करवाएगी। जेडआरयूसीसी के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बनी वाशिंग लाइन की वजह से इलाके को तीन ट्रेनों का विस्तार मिल रहा है। इसमें पूर्व सांसद निहालचंद की अहम भूमिका रही है।

धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

  • रेलवे अधिकारियों में ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशलेंद्र ने बताया कि इस सेवा से श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी और क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा। इस ट्रेन के शुरू होने से श्रद्धालु अब पुरी से श्रीगंगानगर तक बिना किसी रुकावट के सीधे यात्रा कर सकेंगे।

श्रीगंगानगर से 17 को दोपहर 2.10 बजे रवाना होगी ट्रेन

  • रेलवे के टाइम टेबल के अनुसार साप्ताहिक पुरी से श्रीगंगानगर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 20472) 13 अगस्त को सुबह 6: 35 बजे पुरी रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और दूसरे दिन रात 8:33 बजे लालगढ़ स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद, रात 8:35 बजे से पुन: प्रस्थान कर तीसरे दिन (14 अगस्त) रात 2:05 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। वहीं, श्रीगंगानगर से पुरी जाने वाली गाड़ी संख्या 20471, 17 अगस्त को दोपहर 2:10 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर, लालगढ़ स्टेशन पर शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। इसके बाद, रात 6:32 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे पुरी पहुंचेगी।

यह रहेगा रूट

  • इस ट्रेन का मार्ग श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से शुरू होकर श्री करणपुर, रायसिंहनगर, सूरतगढ, लालगढ़ जंक्शन, बीकानेर जंक्शन, नोखा, नागौर, मेड़ता रोड जंक्शन डेगाना जंक्शन,मकराना जंक्शन,फुलेरा जंक्शन,जयपुर जंक्शन,दुर्गापुरा,वनस्थली निवाई,सवाई माधोपुर,सोगरिया, बारा,गुना,अशोक नगर,मूंगाओली,सागर,दमोह,कटनी मुरवारा,शहडोल, अनुपूर जंक्शन, पेंड्रा रोड,बिलासपुर जंक्शन,राजगढ़, झारसुगुड़ा रोड,संबलपुर,राईकाखोल,अंगुल,तलचेर रोड,दीनकनाल, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड जंक्शन स्टेशन पर ठहराव करेगी।

Published on:

13 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / पुरी-श्रीगंगानगर ट्रेन को आज सुबह 6.35 बजे दिखाई हरी झंडी

