Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

गुणवत्ता परीक्षण लैब बनी कबाड़, जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मामला

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Oct 14, 2025

  • श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए स्थापित प्रयोगशालाएं निष्क्रिय पड़ी हैं। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2017 में पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो लैब स्थापित की गई थीं, वे आज कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। इनका संचालन लंबे समय से नहीं हो रहा, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है।
  • जिला परिषद स्थित मनरेगा कार्यालय में बनी जिला स्तरीय लैब का कमरा ताले में बंद मिला। जब ताला खुलवाकर जांच की गई तो अंदर मशीनें, ईंटों की टैल और अन्य सामान बेतरतीब ढंग से पड़ा था। कार्मिकों ने स्वीकार किया कि लंबे समय से कोई परीक्षण नहीं हुआ है। इसी तरह पंचायत समिति श्रीगंगानगर की लैब भी राजीविका कार्यालय परिसर में बंद पड़ी है। सूत्रों ने बताया कि यह कमरा कभी खुलता ही नहीं और जांच के नाम पर औपचारिकता निभाई जाती है।अधीक्षण अभियंता मुकेश माहेश्वरी ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशालाओं की स्थापना के बावजूद उनसे रिपोर्ट प्राप्त नहीं करना गलत है। अन्य लैब से रिपोर्ट लेना अनाधिकृत है और यह व्यवस्था तत्काल बंद की जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रयोगशालाओं में स्थापित उपकरणों का समय-समय पर कैलिब्रेशन किया जाए और कोर कटिंग, टेस्टिंग जैसे कार्य पंचायत समिति व जिला स्तर पर ही किए जाएं।

आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

  • राजीविका में पंचायत समिति स्तर की गुणवत्ता जांच लैब सहायक अभियंता के भरोसे चल रही है, लेकिन वहां स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है। यदि नियमित जांच नहीं हो रही है तो निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
  • भंवरलाल स्वामी, बीडीओ, श्रीगंगानगरयदि ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित लैब का संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उनका भौतिक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।गिरधर, सीईओ, जिला परिषद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 01:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / गुणवत्ता परीक्षण लैब बनी कबाड़, जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sri Ganganagar Crime: प्रोपर्टी डीलर की रैकी के बाद गोल्डी बराड़ ने मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: पिकअप-ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 12 से अधिक लोग घायल, चालक की हालत नाजुक

tibbi accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: दिनदहाड़े महिला के कान से झपटी सोने की बाली, बुरी तरह फटे कान… खून से लथपथ हुई महिला

abohar crime
श्री गंगानगर

38 करोड़ से बनेंगे जर्जर स्कूलों में 314 नए कक्ष

श्री गंगानगर

लक्ष्मी पूजन की थाली पड़ेगी भारी, दीपावली से पहले चांदी की ऊंची छलांग

Lakshmi Pujan Thali will be heavy, silver prices jump high before Diwali
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.