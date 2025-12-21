श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में छापे: सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

श्रीगंगानगर. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने यह मामला 19 दिसंबर को विश्वसनीय सूचना के आधार पर दर्ज किया था। जांच में रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी निजी कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत लेने का आरोप सामने आया है। सीबीआई के अनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, उप योजना अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं निर्यात शाखा, रक्षा उत्पादन विभाग, नियमित रूप से भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे। आरोप है कि वे विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत काम कर रहे थे और सरकारी विभागों से अनुचित लाभ दिलाने के बदले रिश्वत ले रहे थे। मामले में उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली, सीओ, 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट, श्रीगंगानगर तथा अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि दुबई स्थित एक कंपनी के भारत संचालन से जुड़े राजीव यादव और रवजीत सिंह बेंगलुरु से गतिविधियां संचालित कर रहे थे। दोनों आरोपी अधिकारियों के संपर्क में रहकर अवैध लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे थे। सीबीआई का आरोप है कि कंपनी के निर्देश पर विनोद कुमार ने 18 दिसंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी।