एसआई भर्ती च्टफज् जीके ने बिगाड़ा गणित

श्रीगंगानगर.सख्त सुरक्षा व्यवस्था और नकल पर पूरी तरह लगाम के बीच आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों का उत्साह कुछ फीका नजर आया। जिले में दोनों पारियों में औसतन 64 प्रतिशत ही उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा के दूसरे दिन भी यही रुझान बना रहा।जिले में प्रति पारी 9771 अभ्यर्थियों के मुकाबले पहली पारी में 6324 और दूसरी पारी में 6319 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। सामान्य ज्ञान (जीके) का पेपर अपेक्षाकृत कठिन रहा, जिसने अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बढ़ा दी। प्रदेश स्तर पर 1015 पदों के लिए 1174 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। जिले में चार पारियों के लिए 19542 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे।