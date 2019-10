स्कूल में हंगामा: 50 विद्यार्थियों ने टीसी के लिए किया आवेदन, कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया धरना

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ( हाई स्कूल ) से तीन शिक्षकों का तबादला होने का मामला तूल ( angry student protests ) पकड़ता जा रहा है। कक्षा नौ से बारह के विद्यार्थियों ने शनिवार को कक्षाओं का बहिष्कार ( Protest Against Transfer ) कर दिया। छात्र संगठन एसएफआइ ( SFI ) के तत्वावधान में करीब 5 घंटे तक स्कूल के समक्ष धरना ( Protest against transfer of teachers ) दिया गया।