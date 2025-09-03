खम्मा खम्मा हो रामा रूणिचे रा धणिया….

सूरतगढ़.भाद्रपद शुक्ल पक्ष दसमी पर मंगलवार को शहर के वार्ड दस में स्थित प्राचीन जाळ वाले बाबा रामदेवजी मंदिर में मेला भरा। बाबा रामदेवजी के मंदिर में धोक लगाने के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। अलसुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में नारियल, नमक, झाडू आदि चढ़ाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी कालूराम, वेदप्रकाश, रोहित, राहुल आदि ने सुबह व शाम को बाबा रामदेवजी की महाआरती की। वहीं दिनभर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बाबा के दर्शनार्थ महिलाओं व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग बेरिकेड्स लगाए गए। मेले में दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थित आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके अलावा पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने भी सेवाएं दी। मंदिर के बाहर मेले में प्रसाद, खाने पीने, खिलौने की अस्थाई दुकानों सहित झूले लगाए गए। बाबा रामदेव सेवा समिति अध्यक्ष दीपक भाटिया, राजू चाहर, धनराज स्वामी, गिरधारी नाथ, नरेश सेन, अश्विनी भांभू रतन, राजू नाई आदि ने मंदिर में व्यवस्थाएं संभाली। वही, रात्रि को भी मामा भांजा भजन मंडली ने बाबे का यशोगान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।