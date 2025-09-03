Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

खम्मा खम्मा हो रामा रूणिचे रा धणिया….

सूरतगढ़.भाद्रपद शुक्ल पक्ष दसमी पर मंगलवार को शहर के वार्ड दस में स्थित प्राचीन जाळ वाले बाबा रामदेवजी मंदिर में मेला भरा। बाबा रामदेवजी के मंदिर में धोक लगाने के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। अलसुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में नारियल, नमक, झाडू आदि चढ़ाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी कालूराम, वेदप्रकाश, रोहित, राहुल आदि ने सुबह व शाम को बाबा रामदेवजी की महाआरती की। वहीं दिनभर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बाबा के दर्शनार्थ महिलाओं व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग बेरिकेड्स लगाए गए। मेले में दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थित आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके अलावा पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने भी सेवाएं दी। मंदिर के बाहर मेले में प्रसाद, खाने पीने, खिलौने की अस्थाई दुकानों सहित झूले लगाए गए। बाबा रामदेव सेवा समिति अध्यक्ष दीपक भाटिया, राजू चाहर, धनराज स्वामी, गिरधारी नाथ, नरेश सेन, अश्विनी भांभू रतन, राजू नाई आदि ने मंदिर में व्यवस्थाएं संभाली। वही, रात्रि को भी मामा भांजा भजन मंडली ने बाबे का यशोगान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

श्री गंगानगर

Jitender ojha

Sep 03, 2025

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 06:40 pm

Published on:

03 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / खम्मा खम्मा हो रामा रूणिचे रा धणिया….

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट