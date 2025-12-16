चोरों का दुस्साहस: पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम पर दो दुकानों के ताले टूटे

श्रीगंगानगर. इलाके में धुंध बढ़ने के साथ ही चोरी-चकारी की घटनाएं भी तेज होने लगी हैं। बीते दो दिनों से पड़ रही घनी धुंध का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक ही रात में बर्तनों की दो दुकानों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही वारदातें पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम की दूरी पर हुईं, इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत के नये व पुराने बर्तन चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहली घटना आर्य समाज मंदिर के पीछे स्थित बर्तनों की दुकान में हुई। रिद्धि विहार-3 निवासी गुरदीप सिंह ने बताया कि उनकी दुकान चाचे दी हट्टी के नाम से है। वे सोमवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटते समय जब दुकान के आगे पहुंचे तो ताले गायब मिले। शटर उठाकर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। पीडि़त दुकानदार गुरदीप सिंह के अनुसार अज्ञात चोर रात के किसी समय ताले तोड़कर दुकान में घुसे और करीब 40 से 50 हजार रुपए कीमत के तांबे व पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
यहां भी हुई चोरी की वारदात
दूसरी वारदात रेलवे स्टेशन रोड पर माल गोदाम के सामने स्थित दुकान नंबर 224-225 में हुई। यहां चोरों ने लोहे की सब्बल की मदद से शटर उठाकर दुकान में प्रवेश किया। दुकान संचालक गौरव सोनी ने बताया कि उनकी दुकान पर पुराने बर्तनों की रिपेयरिंग व पॉलिश का कार्य किया जाता है। आमतौर पर वे रात नौ बजे तक दुकान पर रहते हैं, लेकिन धुंध अधिक होने के कारण वे करीब आठ बजे ही दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला। गौरव सोनी के अनुसार चोर उनकी दुकान से करीब सवा लाख रुपए कीमत के नये-पुराने बर्तन चोरी कर ले गए।
25 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली
इधर, खालसा कॉलेज परिसर की पार्किंग में खड़ी स्कूटी की डिग्गी में सोने-चांदी के जेवर चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस को अब तक चोरों का सुराग नहीं मिला है। पीडि़त छात्रा के परिजनों ने घटना के संबंध में 22 नवम्बर को एफआइआर दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस इस संबंध में सुराग ढूंढने में नाकाम रही है। उधर, बड़ा बाजार में आकाशदीप सोनी के ज्वैर्ल्स शोरूम में दो युवकों की ओर से सोने के सिक्के चुराने के मामले पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस संबंध में व्यापारियों ने कई बार पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिए।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग