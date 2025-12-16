16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

चोरों का दुस्साहस: पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम पर दो दुकानों के ताले टूटे

- डेढ़ लाख रुपए के नये-पुराने बर्तन चोरी, गश्त के बावजूद बढ़ रहीं वारदातें

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 16, 2025

श्रीगंगानगर. इलाके में धुंध बढ़ने के साथ ही चोरी-चकारी की घटनाएं भी तेज होने लगी हैं। बीते दो दिनों से पड़ रही घनी धुंध का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक ही रात में बर्तनों की दो दुकानों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही वारदातें पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम की दूरी पर हुईं, इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत के नये व पुराने बर्तन चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहली घटना आर्य समाज मंदिर के पीछे स्थित बर्तनों की दुकान में हुई। रिद्धि विहार-3 निवासी गुरदीप सिंह ने बताया कि उनकी दुकान चाचे दी हट्टी के नाम से है। वे सोमवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटते समय जब दुकान के आगे पहुंचे तो ताले गायब मिले। शटर उठाकर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। पीडि़त दुकानदार गुरदीप सिंह के अनुसार अज्ञात चोर रात के किसी समय ताले तोड़कर दुकान में घुसे और करीब 40 से 50 हजार रुपए कीमत के तांबे व पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

यहां भी हुई चोरी की वारदात

दूसरी वारदात रेलवे स्टेशन रोड पर माल गोदाम के सामने स्थित दुकान नंबर 224-225 में हुई। यहां चोरों ने लोहे की सब्बल की मदद से शटर उठाकर दुकान में प्रवेश किया। दुकान संचालक गौरव सोनी ने बताया कि उनकी दुकान पर पुराने बर्तनों की रिपेयरिंग व पॉलिश का कार्य किया जाता है। आमतौर पर वे रात नौ बजे तक दुकान पर रहते हैं, लेकिन धुंध अधिक होने के कारण वे करीब आठ बजे ही दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला। गौरव सोनी के अनुसार चोर उनकी दुकान से करीब सवा लाख रुपए कीमत के नये-पुराने बर्तन चोरी कर ले गए।

25 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली

इधर, खालसा कॉलेज परिसर की पार्किंग में खड़ी स्कूटी की डिग्गी में सोने-चांदी के जेवर चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस को अब तक चोरों का सुराग नहीं मिला है। पीडि़त छात्रा के परिजनों ने घटना के संबंध में 22 नवम्बर को एफआइआर दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस इस संबंध में सुराग ढूंढने में नाकाम रही है। उधर, बड़ा बाजार में आकाशदीप सोनी के ज्वैर्ल्स शोरूम में दो युवकों की ओर से सोने के सिक्के चुराने के मामले पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस संबंध में व्यापारियों ने कई बार पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 10:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / चोरों का दुस्साहस: पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम पर दो दुकानों के ताले टूटे

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अफीम तस्कर को पांच साल की सजा, दूसरा मफरूर घोषित

श्री गंगानगर

जीवन में परोपकार, मरणोपरांत भी मानवता की सेवा: शिक्षाविद श्यामलाल बिश्नोई का देहदान

श्री गंगानगर

चोरी के लिए शादियों में बिन बुलाया मेहमान बनता था चोर

श्री गंगानगर

CLAT 2026 Topper: कौन हैं गीताली गुप्ता? क्लैट परीक्षा में किया टॉप, राजस्थान का नाम किया रोशन

Geetali Gupta
श्री गंगानगर

Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: शादी के बंधन में बंधे 2 IAS हमसफ़र, LBSNAA से शुरू हुई थी लव स्टोरी, सोशल मीडिया पर वायरल

IAS-High-Profile-Wedding-1
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.