चोरों का दुस्साहस: पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम पर दो दुकानों के ताले टूटे

श्रीगंगानगर. इलाके में धुंध बढ़ने के साथ ही चोरी-चकारी की घटनाएं भी तेज होने लगी हैं। बीते दो दिनों से पड़ रही घनी धुंध का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक ही रात में बर्तनों की दो दुकानों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही वारदातें पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदम की दूरी पर हुईं, इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत के नये व पुराने बर्तन चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहली घटना आर्य समाज मंदिर के पीछे स्थित बर्तनों की दुकान में हुई। रिद्धि विहार-3 निवासी गुरदीप सिंह ने बताया कि उनकी दुकान चाचे दी हट्टी के नाम से है। वे सोमवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटते समय जब दुकान के आगे पहुंचे तो ताले गायब मिले। शटर उठाकर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। पीडि़त दुकानदार गुरदीप सिंह के अनुसार अज्ञात चोर रात के किसी समय ताले तोड़कर दुकान में घुसे और करीब 40 से 50 हजार रुपए कीमत के तांबे व पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।