एक सौ फीट ऊंचे ध्वज की सार संभाल अब नगर परिषद के जिम्मे, यूआईटी ने छुड़ाया अपना पल्ला

The city council is now responsible for handling the flag of one hundred feet high- तीन साल पहले भारत माता चौक पर साढ़े ग्यारह लाख रुपए की लागत से लगा था तिरंगा.