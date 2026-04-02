खास बच्चों की खामोश दुनिया… अनसुनी आवाज़े

श्रीगंगानगर.विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर हर साल जागरूकता की बातें होती हैं, लेकिन जिले में ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों की असली कहानी आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी और चिंताजनक है। सरकारी रिकॉर्ड में महज 23 बच्चे दर्ज हैं, जबकि निजी स्कूलों में संख्या 100 के पार है। शहर की 6 वर्षीय बच्ची की मां बताती हैं कि उन्हें तीन साल तक यह समझ ही नहीं आया कि उनकी बेटी को ऑटिज्म है। उन्हें लगा कि बेटी देर से बोलेगी, लेकिन स्कूल में दिक्कतें बढ़ीं तो जांच करवाई। अब बच्ची नियमित स्पीच और ऑक्यूपेशनल थैरेपी ले रही है और सुधार भी दिख रहा है, लेकिन हर महीने इलाज का खर्च परिवार पर भारी पड़ रहा है।इसी तरह वार्ड-13 निवासी राजेश का 5 वर्षीय बेटा भी तीन साल की उम्र में ऑटिज्म से ग्रसित पाया गया। राजेश कहते हैं कि लोग इसे शरारत समझते हैं, जबकि यह एक स्थिति है, बीमारी नहीं।