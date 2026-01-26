पांच करोड़ कीमत की एक किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

श्रीगंगानगर-सूरतगढ़. नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत राजियासर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक किलो अवैध मादक पदार्थ हेरोईन बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोईन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने स्वीकारा कि वे पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप को पंजाब के अमृतसर से लेकर आए थे। जानकारी के अनुसार राजियासर थानाधिकारी कलावती चौधरी ने मय स्टाफ एनएच-62 पर थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन सवार आलम खान (28) निवासी गौरीसर, थाना छत्तरगढ़, जिला बीकानेर और शबीर अली (38) निवासी भूटो का बास, थाना सदर बीकानेर के कब्जे से एक किलो हेरोईन बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया। इस संबंध में थाना राजियासर में मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच सिटी थानाधिकारी दिनेश सारण को सौंपी गई है।इस कार्रवाई में राजियासर थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक कलावती चौधरी, उप निरीक्षक बजरंग लाल, कांस्टेबल परताराम, विनोद कुमार, कालूराम, मनफूल, कुलवीर सिंह (चालक) की भूमिका रही।विशेष रूप से कांस्टेबल परताराम की अहम भूमिका बताई गई है।