श्री गंगानगर

पांच करोड़ कीमत की एक किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

श्रीगंगानगर-सूरतगढ़. नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत राजियासर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक किलो अवैध मादक पदार्थ हेरोईन बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोईन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई [&hellip;]

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Jan 26, 2026

श्रीगंगानगर-सूरतगढ़. नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत राजियासर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक किलो अवैध मादक पदार्थ हेरोईन बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोईन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने स्वीकारा कि वे पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप को पंजाब के अमृतसर से लेकर आए थे। जानकारी के अनुसार राजियासर थानाधिकारी कलावती चौधरी ने मय स्टाफ एनएच-62 पर थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन सवार आलम खान (28) निवासी गौरीसर, थाना छत्तरगढ़, जिला बीकानेर और शबीर अली (38) निवासी भूटो का बास, थाना सदर बीकानेर के कब्जे से एक किलो हेरोईन बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया। इस संबंध में थाना राजियासर में मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच सिटी थानाधिकारी दिनेश सारण को सौंपी गई है।इस कार्रवाई में राजियासर थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक कलावती चौधरी, उप निरीक्षक बजरंग लाल, कांस्टेबल परताराम, विनोद कुमार, कालूराम, मनफूल, कुलवीर सिंह (चालक) की भूमिका रही।विशेष रूप से कांस्टेबल परताराम की अहम भूमिका बताई गई है।

बॉर्डर पार से आई हेरेाइन



सीमा पार से ड्रोन आना यहां कोई नई बात नहीं है। जिले में बॉर्डर से सटे खेतों में पाकिस्तानी ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की खेप आने का सिलसिला जारी है। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने आठ सालों में पाकिस्तानी ड्रोन से आई 70 किलो 769 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 353 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपए कीमत है। दो बार हेरोइन के साथ 53 कारतूस और दो पिस्टल भी बरामद हुई है। हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा करीब सवा सौ करोड़ रुपए की हेरेाइन के मामले एनसीबी के पास विचाराधीन है। कुल मिलाकर पौने पांच सौ करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन सिर्फ हवाई मार्ग से पाक से ड्रोन पर आ चुकी है।



Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / पांच करोड़ कीमत की एक किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

