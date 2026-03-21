गांव-गांव बनेगा च्विकास का ब्लूप्रिंटज्, अब डेटा से तय होगा भविष्य

ग्राम पंचायत स्तर पर बहु-विभागीय टीमों का गठन किया गया है। सरपंच या प्रशासक को अध्यक्ष व ग्राम विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। टीम में पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व राजीविका कर्मी शामिल हैं, जो सर्वे व डेटा संकलन करेंगे। जिला परिषद सीईओ गिरधर ने बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर निर्धारित सूचकांकों के अनुसार डेटा अपलोड किए जाएं। इसी आधार पर प्रत्येक पंचायत का विकास खाका तैयार होगा