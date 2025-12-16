16 दिसंबर 2025,

सूरत

राज्य के इंजीनियरिंग और फार्मेसी में प्रवेश के लिए गुजकेट प्रवेश परीक्षा पंजीकरण हुआ शुरू

विद्यार्थी 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे

सूरत

image

Dinesh O.Bhardwaj

Dec 16, 2025

Gujarat Board

सूरत. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से राज्य में इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिरीक्षा आयोजित की जाएगी। 29 मार्च रविवार को राज्यभर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रत्येक जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य की इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। पिछले वर्ष गुजकेट परीक्षा में कुल 1,29,912 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,26,197 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थी अपनी स्ट्रीम के अनुसार विषयों का चयन कर परीक्षा दे सकेंगे।

फॉर्म के साथ जरूरी प्रमाणपत्र करने होंगे जमा

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण के समय विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। गुजकेट के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा। नियमित अवधि समाप्त होने के बाद लेट फीस के साथ भी आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। जिससे कोई परीक्षा से वंचित न रहे जाए।

16 Dec 2025 05:26 pm

