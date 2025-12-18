18 दिसंबर 2025,

सूरत

सड़क पर सबक : रॉन्ग साइड घुसी कार को बीआरटीएस बस ने नहीं दिया रास्ता, आधा किलोमीटर रिवर्स दौड़ी कार

रिवर्स में दौड़ती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सूरत

image

Sandip Kumar N Pateel

Dec 18, 2025

Oplus_16908288

सूरत. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए एक ऐसा वाकया सामने आया है, जिसने शहरभर में चर्चा छेड़ दी है। उधना–नवसारी रोड पर प्रतिबंध के बावजूद बीआरटीएस रूट में रॉन्ग साइड से घुसी एक कार को बस चालक ने रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कार चालक को करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ी रिवर्स में चलानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रिवर्स में दौड़ती कार का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल

मिली जानकारी के अनुसार ‘डायमंड सिटी’ सूरत में समय बचाने की जल्दबाजी में एक कार चालक ने बीआरटीएस के लिए आरक्षित लेन में रॉन्ग साइड से प्रवेश कर लिया। कार कुछ ही दूरी आगे बढ़ी थी कि सामने से तेज रफ्तार बीआरटीएस बस आ गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में निजी वाहन को रास्ता मिल जाता है, लेकिन इस बार बस चालक अडिग रहा। उसने बस वहीं रोक दी और कार को आगे बढ़ने नहीं दिया।बस चालक के कड़े रुख के आगे कार चालक के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हैरानी की बात यह रही कि कार चालक को करीब आधा किलोमीटर तक रिवर्स में गाड़ी चलानी पड़ी। सड़क पर मौजूद लोगों और यात्रियों ने यह नजारा देखा तो दंग रह गए। रिवर्स में दौड़ती कार का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उल्लेखनीय है कि सूरत महानगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस बीआरटीएस रूट में निजी वाहनों की घुसपैठ रोकने के लिए बार-बार चेतावनी देती रही हैं, फिर भी ऐसे मामले थम नहीं रहे। पहले भी बीआरटीएस लेन में घुसने से गंभीर हादसे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीआरटीएस रूट पर नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी लगाने की योजना है, लेकिन फिलहाल यह फैसला कागजों तक ही सीमित है। तब तक ऐसे ‘सबक’ ही ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझाने का काम कर रहे हैं।

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

18 Dec 2025 05:08 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / सड़क पर सबक : रॉन्ग साइड घुसी कार को बीआरटीएस बस ने नहीं दिया रास्ता, आधा किलोमीटर रिवर्स दौड़ी कार

