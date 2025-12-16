नर्मदा परिक्रमा यात्रियों की जोखिम में जान, दो नौका के बीच लकड़ी के“पाटे’ से खतरनाक आवाजाही

नर्मदा परिक्रमा के दक्षिण तट के अंतिम पड़ाव श्री रेवा संगम तीर्थधाम वमलेश्वर से परिक्रमा वासियों को नाव के माध्यम से नदी के उत्तर तट स्थित मीठीतलाई पहुंचाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग से नर्मदा परिक्रमा पूरी करते हैं, लेकिन वर्तमान में उत्तर तट पर स्थित नर्मदा परिक्रमा की जेटी के सामने लगभग 10 से 15 फीट तक गीली मिट्टी जम जाने के कारण स्थिति चिंताजनक बन गई है। जानकारी के अनुसार, जेटी के पास पर्याप्त पानी न होने से बड़ी ट्रॉलर नौका को तैरने के लिए आवश्यक 6 से 8 फीट की गहराई नहीं मिल पा रही है। विशेषकर परिक्रमा के दौरान पखवाड़े की अष्टमी से द्वाद्वशी तिथि के दौरान पानी का स्तर काफी कम हो जाता है। इस वजह से श्रद्धालुओं से भरी नौका सीधे किनारे की जेटी तक नहीं पहुंच पातीं और उन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बीते दिनों में 4-5 बार श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर नौका से उतरना पड़ा। नौका संचालकों द्वारा मजबूरी में दो नौका के बीच लकड़ी का पाटा रखकर श्रद्धालुओं को पार कराया जाता है, जो बेहद खतरनाक है। जरा-सी चूक या संतुलन बिगड़ने पर कोई भी श्रद्धालु नदी में गिर सकता है।