16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सूरत

नर्मदा परिक्रमा यात्रियों की जोखिम में जान, दो नौका के बीच लकड़ी के“पाटे’ से खतरनाक आवाजाही

जेटी पर गीली मिट्टी जम जाने से पैदा हुई विकट स्थिति

2 min read
Google source verification

सूरत

image

Dinesh O.Bhardwaj

Dec 16, 2025

जेटी पर गीली मिट्टी जम जाने से पैदा हुई विकट स्थिति

भरूच. जिले के दहेज क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां नर्मदा नदी पर परिक्रमा वासियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने की व्यवस्था बेहद जोखिमभरी है। पानी की कमी के कारण जेटी तक नाव नहीं पहुंच पा रही है और मजबूरी में दो नौका के बीच रखे लकड़ी के ‘पाटे’ से यात्रियों को उतरना-चढ़ना पड़ रहा है। यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

नर्मदा परिक्रमा के दक्षिण तट के अंतिम पड़ाव श्री रेवा संगम तीर्थधाम वमलेश्वर से परिक्रमा वासियों को नाव के माध्यम से नदी के उत्तर तट स्थित मीठीतलाई पहुंचाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग से नर्मदा परिक्रमा पूरी करते हैं, लेकिन वर्तमान में उत्तर तट पर स्थित नर्मदा परिक्रमा की जेटी के सामने लगभग 10 से 15 फीट तक गीली मिट्टी जम जाने के कारण स्थिति चिंताजनक बन गई है। जानकारी के अनुसार, जेटी के पास पर्याप्त पानी न होने से बड़ी ट्रॉलर नौका को तैरने के लिए आवश्यक 6 से 8 फीट की गहराई नहीं मिल पा रही है। विशेषकर परिक्रमा के दौरान पखवाड़े की अष्टमी से द्वाद्वशी तिथि के दौरान पानी का स्तर काफी कम हो जाता है। इस वजह से श्रद्धालुओं से भरी नौका सीधे किनारे की जेटी तक नहीं पहुंच पातीं और उन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बीते दिनों में 4-5 बार श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर नौका से उतरना पड़ा। नौका संचालकों द्वारा मजबूरी में दो नौका के बीच लकड़ी का पाटा रखकर श्रद्धालुओं को पार कराया जाता है, जो बेहद खतरनाक है। जरा-सी चूक या संतुलन बिगड़ने पर कोई भी श्रद्धालु नदी में गिर सकता है।

बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी परिक्रमा में शामिल

स्थानीय लोगों और परिक्रमा वासियों में इस स्थिति को लेकर आक्रोश है। श्रद्धालुओं का कहना है कि नर्मदा परिक्रमा आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था से न केवल उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ रही है। कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी परिक्रमा में शामिल होते हैं, जिनके लिए यह व्यवस्था और अधिक जोखिमपूर्ण साबित हो रही है। नौका घाट के संचालकों ने इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों के समक्ष बार-बार अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि नर्मदा परिक्रमा की जेटी के सामने तत्काल ड्रेजिंग करवाई जाए, ताकि खाड़ी की गहराई बढ़ाई जा सके और बड़ी नौकाएं आसानी से किनारे तक लग सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

16 Dec 2025 09:22 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / नर्मदा परिक्रमा यात्रियों की जोखिम में जान, दो नौका के बीच लकड़ी के“पाटे’ से खतरनाक आवाजाही

बड़ी खबरें

View All

सूरत

गुजरात

ट्रेंडिंग

हीरा कारखाने में भीषण आग, पांचवीं मंजिल पर फंसे 70 कारीगर सुरक्षित रेस्क्यू

समाचार

राज्य के इंजीनियरिंग और फार्मेसी में प्रवेश के लिए गुजकेट प्रवेश परीक्षा पंजीकरण हुआ शुरू

Gujarat Board
सूरत

अवैध संबंध के चलते पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, ‘आटा-साटा’ शादी के चलते नहीं दे पाया तलाक

Crime News
राष्ट्रीय

हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश, 11वीं मंजिल पर सजी थी महफिल, 17 लोग गिरफ्तार

राष्ट्रीय

भारत का सबसे अमीर गांव: लोगों के पास 7,000 करोड़ रूपए, ऐशोआराम से बिताते हैं ज़िंदगी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.