23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Tennis News

Australian Open 2026: इवा जोविक ने किया बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड नंबर 7 पाओलिनी को हराया

जोविक ने कहा, "मैंने मैच में पहले जो कर रही थी, उस पर फोकस करने की कोशिश की।काफी आक्रामक होकर खेलना और गेम को कंट्रोल करना। मुझे लगता है कि जब मैं मैच के लिए सर्व कर रही थी, तो मैं थोड़ी ज़्यादा पैसिव हो गई थी - इसलिए मैंने खुद से कहा कि खुलकर खेलो और इससे टाईब्रेक में मदद मिली।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 23, 2026

18 साल की इवा जोविक

Australian Open 2026: टॉप 100 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, 18 साल की इवा जोविक ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए नंबर 7 सीड जैस्मीन पाओलिनी को तीसरे राउंड में 6-2, 7-6(3) से हरा दिया। इस नतीजे के साथ नंबर 29 सीड जोविक सिर्फ़ अपने छठे प्रयास में पहली बार किसी मेजर टूर्नामेंट के दूसरे हफ़्ते में पहुंचीं। यह चार मुलाकातों में किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ़ उनकी पहली जीत भी है। इस टीनएजर की पिछली तीन हार में से दो पाओलिनी के खिलाफ़ थीं, पिछले साल इंडियन वेल्स और यूएस ओपन में।

जोविक ने मैच के बाद ये कहा

जोविक ने अपने ऑन-कोर्ट इंटरव्यू में कहा, "मैं यह जीत काफी समय से चाहती थी। कुछ मुश्किल हार मिली थीं। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उस बाधा को पार किया और आज यह जीत हासिल की।" एक ओवर-प्रेसिंग पाओलिनी के खिलाफ 37 मिनट के पहले सेट में हावी रहने के बाद - इटैलियन खिलाड़ी ने पहले सेट में 13 अनफ़ोर्स्ड एरर और सिर्फ़ चार विनर्स लगाए - जोविक को दूसरे सेट में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दो बार की मेजर फाइनलिस्ट पाओलिनी ने अपनी रणनीति बदली, जोविक के बैकहैंड पर ऊंची गेंदें फेंकीं और रैलियों को लंबा खींचा। जोविक ने 5-4 और 6-5 पर दो बार मैच के लिए सर्व किया, लेकिन मैच खत्म नहीं कर पाईं।

लेकिन इन झटकों के बावजूद, यह युवा खिलाड़ी थी जिसने एक शानदार टाईब्रेक में बढ़त बनाई, लाइन के नीचे शानदार टाइमिंग वाले बैकहैंड से बढ़त हासिल की और एक बोल्ड रिटर्न विनर के साथ मैच पॉइंट पर पहुंची - जो मैच का उनका 20वां विनर था। जोविक ने कहा, "मैंने मैच में पहले जो कर रही थी, उस पर फोकस करने की कोशिश की।काफी आक्रामक होकर खेलना और गेम को कंट्रोल करना। मुझे लगता है कि जब मैं मैच के लिए सर्व कर रही थी, तो मैं थोड़ी ज़्यादा पैसिव हो गई थी - इसलिए मैंने खुद से कहा कि खुलकर खेलो और इससे टाईब्रेक में मदद मिली।"

इस नतीजे से जोविक की तेज़ी से तरक्की जारी है, जो पिछले साल इस समय नंबर 191 रैंक पर थीं। उन्होंने पिछले सितंबर में गुआडालाजारा में डब्ल्यूटीए टूर पर अपना पहला टाइटल जीता था, और ऑकलैंड सेमीफाइनल और होबार्ट फाइनल में पहुंचकर 2026 की शानदार शुरुआत की। इस साल उनका रिकॉर्ड पहले ही 10-2 है, और उन्हें चौथे राउंड में यूलिया पुतिनत्सेवा के खिलाफ इसे और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 04:45 pm

Published on:

23 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Sports / Tennis News / Australian Open 2026: इवा जोविक ने किया बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड नंबर 7 पाओलिनी को हराया

बड़ी खबरें

View All

Tennis News

खेल

ट्रेंडिंग

Australian Open 2026: रोजर फेडरर के इस रिकॉर्ड के करीब जोकोविच, पेड्रो मार्टिनेज को हराकर दर्ज की 100 जीत

Novak Djokovic
Tennis News

Australian Open 2026: 45 साल की वीनस विलियम्स को मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री, कोर्ट पर उतरते ही रच देंगी इतिहास

venus-williams
Tennis News

दुनिया का नंबर एक टेनिस खिलाड़ी डेविस कप फाइनल्स से हटा, इस वजह से लिया फैसला

Carlos Alcaraz
खेल

ATP Finals 2025: जोकोविच जोकोविच की एथेंस में ऐतिहासिक जीत, लेकिन एटीपी फाइनल्स से नाम वापस लेकर सब को चौंकाया

novak djokovic
Tennis News

WTA Finals 2025: चैम्पियन कोको गॉफ को हराकर सबालेंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

US Open
Tennis News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.