Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन में बवाल, भीषण गर्मी के कारण रोके गए आउटडोर मैच

ऑस्ट्रेलियन ओपन में अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए एक सख्त नीति लागू है, जिसमें चार प्रमुख कारकों, हवा का तापमान, रेडिएंट हीट, हवा की गति और आर्द्रता का मूल्यांकन किया जाता है। जब ये सभी कारक मिलकर कंडीशन स्तर 5 तक पहुंच जाते हैं, तब खेल रोक दिया जाता है। इसी स्थिति के चलते शनिवार को कई मैचों को टालना पड़ा। दर्शकों को भी हाइड्रेटेड रहने, टोपी पहनने और स्टेडियम में लगाए गए मिस्टिंग फैन का उपयोग करने की सलाह दी गई।