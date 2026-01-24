24 जनवरी 2026,

Tennis News

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन में बवाल, भीषण गर्मी के कारण रोके गए आउटडोर मैच

गर्मी का असर मौजूदा पुरुष चैंपियन जैनिक सिनर के मैच में साफ दिखाई दिया। रॉड लेवर एरिना में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान सिनर को ऐंठन और मूवमेंट में परेशानी होती दिखी। हीट स्ट्रेस इंडेक्स के अधिकतम स्तर पर पहुंचते ही उनका मैच आठ मिनट के लिए रोक दिया गया, ताकि बंद छत के नीचे खेल दोबारा शुरू होने से पहले उन्हें ठंडा होने का समय मिल सके।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 24, 2026

Australian open

भीषण गर्मी के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन के आउटडोर मैच रुके (Photo - australian Open)

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन भीषण गर्मी के कारण प्रभावित है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद शनिवार को आउटडोर कोर्ट पर होने वाले मुकाबलों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और मुख्य शोकोर्ट की छतें बंद कर दी गईं। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गर्मी से निपटने के लिए सख्त नीति लागू

ऑस्ट्रेलियन ओपन में अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए एक सख्त नीति लागू है, जिसमें चार प्रमुख कारकों, हवा का तापमान, रेडिएंट हीट, हवा की गति और आर्द्रता का मूल्यांकन किया जाता है। जब ये सभी कारक मिलकर कंडीशन स्तर 5 तक पहुंच जाते हैं, तब खेल रोक दिया जाता है। इसी स्थिति के चलते शनिवार को कई मैचों को टालना पड़ा। दर्शकों को भी हाइड्रेटेड रहने, टोपी पहनने और स्टेडियम में लगाए गए मिस्टिंग फैन का उपयोग करने की सलाह दी गई।

गर्मी का असरजैनिक सिनर के मैच में साफ दिखाई दिया

गर्मी का असर मौजूदा पुरुष चैंपियन जैनिक सिनर के मैच में साफ दिखाई दिया। रॉड लेवर एरिना में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान सिनर को ऐंठन और मूवमेंट में परेशानी होती दिखी। हीट स्ट्रेस इंडेक्स के अधिकतम स्तर पर पहुंचते ही उनका मैच आठ मिनट के लिए रोक दिया गया, ताकि बंद छत के नीचे खेल दोबारा शुरू होने से पहले उन्हें ठंडा होने का समय मिल सके।

छत बंद होने के बाद शुरू हुआ मुक़ाबला

मार्गरेट कोर्ट एरिना में वैलेन्टिन वचेरोट और बेन शेल्टन के बीच मुकाबला छत बंद होने के बाद शुरू हुआ। टूर्नामेंट रेफरी ने घोषणा की कि स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे तक कोई भी आउटडोर मैच नहीं खेला जाएगा। अत्यधिक गर्मी की आशंका को देखते हुए आयोजकों ने कुछ मुकाबलों को पहले शेड्यूल करने का फैसला भी किया।

महिला वर्ग में, डिफेंडिंग चैंपियन मैडिसन कीज ने कठिन मौसम के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और कैरोलिना प्लिसकोवा को हराया। जेसिका पेगुला और अमांडा अनिसिमोवा ने भी गर्म परिस्थितियों में अपने-अपने मैच जीते। इन खिलाड़ियों ने बताया कि गर्म मौसम में ट्रेनिंग करने का अनुभव ऐसे हालात में उनके काफी काम आता है।

