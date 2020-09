US Open: जापान की Naomi Osaka ने विक्टोरिया अजारेंका को हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता

न्यूयार्क। यूएस ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ( naomi osaka ) ने शनिवार को बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। चौथी वरीयता प्राप्त ओसाका ने अपनी प्रतिद्वंद्वी को फ्लशिंग मीडोज के तकरीबन खाली आर्थर ऐश स्टेडियम के अंदर 1 घंटा 53 मिनट तक चले मुकाबले में 1-6, 6-3, 6-3 से मात दी।

इस ताजा उपलब्धि ने 2018 के यूएस ओपन और 2019 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के बाद 22 वर्षीय ओसाका को टेनिस की तीसरी प्रमुख ट्रॉफी दी है। वहीं, 31 साल की अजारेंका ने पहले सेट में सिर्फ 26 मिनट में ओसाका से बढ़त बनाकर अपनी पहली सर्विस की सफलता दर 88 बना प्रतिशत रखी है।

जापानी खिलाड़ी ओसाका ने इस मैच में अप्रत्याशित असफलता दिखाई और 13 बार गलतियां कीं। दूसरे सेट में अजारेंका 2-0 से आगे हो गईं, जिसके बाद ओसाका ने अपनी प्रतिद्वंद्वी की सर्विस को दो बार तोड़ा और 4-3 की बढ़त हासिल करने के लिए संघर्ष किया। ओसाका ने बाद में हालात अपने पक्ष मोड़े और उसने मैच को निर्णायक सेट तक ले जाने के लिए तीसरी बार ब्रेक लिया।

ओसाका ने चौथे गेम के तीसरे सेट की पहली सफलता हासिल करने के बाद अजारेंका की सर्विस को रोकते हुए 3-1 से बढ़त बना ली। अजारेंका ने फिर मैच में वापसी करने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया, जिसमें उन्होंने तीन ब्रेक पॉइंट बर्बाद किए और ओसाका 0-40 से 4-1 की बढ़त पर पहुंच गईं। अजारेंका ने तब चार ब्रेक पॉइंट बचाए जिससे उन्होंने 4-2 से मैच को जिंदा रखा।

जब अजारेंका ने सातवें गेम में ओसाका को पीछे किया, तो सेट फिर से सर्व पर था। लेकिन अजरेंका ने मैच में अपनी सर्विस बनाए रखने के लिए जैसे ही फोरहैंड का शॉट दिया, ओसाका ने तुरंत इस सर्विस को तोड़ दिया। इसके बाद ओसाका के दूसरे चैम्पियनशिप प्वाइंट पर अजारेंका ने नेट पर हिट कर दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ रैकेट को छूने के बाद ओसाका कोर्ट के बीच में लेट गईं और खुशी से आसमान की ओर देखा।

▪️ Breonna Taylor

▪️ Elijah McClain

▪️ Ahmaud Arbery

▪️ Trayvon Martin

▪️ George Floyd

▪️ Philando Castile

▪️ Tamir Rice



