सब्जी से भरी टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत, पति सहित दो घायल

जानकारी के अनुसार जतारा थाना क्षेत्र के बैरवार बदरगुड़ा निवासी नत्थू रैकवार 45 वर्ष, अपनी पत्नी मंजू रैकवार 42 वर्ष के साथ मऊरानीपुर सब्जी मंडी से ऑटो में सब्जी खरीदकर जतारा लौट रहे थे। ऑटो में सब्जी भरी हुई थी। जैसे ही वाहन जतारा टीकमगढ़ मार्ग पर हीरो एजेंसी के पास पहुंचा। तभी पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टैक्सी पलट गई और चालक नत्थू रैकवार और उसकी पत्नी मंजू वाहन के नीचे दब गए।