इंदौर की घटना के बाद भी जिम्मेदार बेपरवाह, नलजल योजना में नालियों का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

टंकी की मेन लाइन नाली में पड़ी, लीकेज से फैला दूषित पानी
टीकमगढ़ जनपद पंचायत जतारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनगांय में नलजल योजना ग्रामीणों के लिए सुविधा की जगह खतरा बन गई है। योजना के तहत ठेकेदार द्वारा पानी की टंकी से निकाली गई मुख्य पाइप लाइन को गांव की नालियों के भीतर डाल दिया गया, जो अब गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन रही है।
ग्रामीणों के अनुसार पिछले वर्ष नलजल योजना के तहत गांव में पानी की आपूर्ति शुरू की गई थी। उस दौरान ठेकेदार ने टंकी से निकली मुख्य पाइप लाइन को नालियों के रास्ते बिछाया गया है। ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बीते एक महीने से नाली में डली यह पाइप लाइन कई स्थानों पर लीकेज हो चुकी है। जिससे नालियों का गंदा व दूषित पानी पाइप लाइन के जरिए सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पानी पीने से गांव में बुजुर्गों और बच्चों को सर्दी जुकाम, बुखार, पेटदर्द, दस्त जैसी बीमारियां हो रही है। स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।
ग्राम पंचायत बनगांय के मनोज लिटोरिया, बृजेश साहू, चिपला केवट, प्रमोद लिटौरिया, धनीराम अहिरवार, जुगल किशोर अहिरवार, उत्तम केवट, पंकज लिटौरिया सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पीएचई विभाग, ग्राम पंचायत और अन्य अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन आज तक नाली में पाइप लाइन को नहीं हटाया गया।
ग्रामीणों ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई करीब 25 लोगों की मौत का हवाला देते हुए कहा कि बनगांय गांव की स्थिति भी वैसी ही बनती जा रही है। यदि समय रहते पाइप लाइन को नालियों से नहीं हटाया गया तो गांव में कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है।
ग्रामीणों ने बताया कि नलजल योजना को ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा चुका है और पिछले कई महीनों से पानी सप्लाई की जिम्मेदारी पंचायत के पास है। पंचायत को शिकायत देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणें ने मांग की कि नालियों में बिछाई गई पाइप लाइनों को तत्काल हटाया जाए। लीकेज वाली लाइनों को बदला जाए दूषित पानी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
जनपद पंचायत की टीम को भेजकर निरीक्षण कराते है। नाली में पड़ी पाइप लाइन को बाहर रखा जाएगा। ग्रामीणों को स्वच्छ पानी सप्लाई किया जाएगा। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
