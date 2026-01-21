इंदौर की घटना के बाद भी जिम्मेदार बेपरवाह, नलजल योजना में नालियों का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार पिछले वर्ष नलजल योजना के तहत गांव में पानी की आपूर्ति शुरू की गई थी। उस दौरान ठेकेदार ने टंकी से निकली मुख्य पाइप लाइन को नालियों के रास्ते बिछाया गया है। ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बीते एक महीने से नाली में डली यह पाइप लाइन कई स्थानों पर लीकेज हो चुकी है। जिससे नालियों का गंदा व दूषित पानी पाइप लाइन के जरिए सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है।