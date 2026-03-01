खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर से घर में भड़की आग, मकान मालिक गंभीर घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस घर में आग लगी वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा रैकवार का है। घटना के वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति बली रैकवार घर में गैस सिलेंडर पर खाना बना रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन इस कोशिश में वो खुद आग की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घर में आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तो वहीं पुलिस टीम ने आरक्षक रामकुमार, पायलट अभिषेक राय और एनआरएस आकाश अहिरवार की मदद से घायल मकान मालिक बली रैकवार को 112 वाहन के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।